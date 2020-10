Longo: “Lucescu il nostro Cr7, non vedremo la Juve di Crotone. Non firmo per il pareggio”

TORINO- Diego Longo, vice allenatore della Dinamo Kiev, ha parlato ai microfoni di Tuttosport: “Il nostro segreto è Lucescu, un 75enne con l’entusiasmo di un 20enne. Lui è il nostro Cr7. Non a caso adesso siamo in testa al campionato…La squadra al momento è un po’ stanca, i nostri ragazzi hanno giocato diverse gare difficili in Nazionale. Ma siamo giovani, abbiamo entusiasmo e i tifosi ci daranno la spinta necessaria. Juve? Sappiamo che non sarà quella vista a Crotone, ma proveremo a sfruttare i loro punti deboli. Non firmerei comunque per un pareggio. Ronaldo? Sarebbe stato l’avversario peggiore, ma è un peccato non poterlo affrontare. Se dovessi togliere qualcuno ai bianconeri punterei su Bonucci o Kulusevski”.