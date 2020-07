Locatelli, c’è anche l’Atletico Madrid in corsa

TORINO- In vista della prossima stagione, la Juventus opererà un’importante rivoluzione a centrocampo. Dopo l’addio di Pjanic, altri elementi della rosa potrebbero salutare e, tra i vari nomi fatti per la sostituzione, c’è anche quello di Manuel Locatelli. L’ex Milan si sta mettendo in luce durante la sua avventura al Sassuolo e, secondo quanto riportato da Tuttosport, le sue prestazioni non sarebbero passate inosservate anche all’Atletico Madrid. Il club spagnolo sarebbe infatti disposto a mettere sul piatto ben 25 milioni di euro.

