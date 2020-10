Lo juventino Shade: “Ho il Covid ma sto bene. Spero che il peggio sia passato”

TORINO – Purtroppo il dramma Coronavirus si è abbattuto anche sul noto rapper italiano Vito Shade, fan sfegatato della Juve, il quale lo ha annunciato attraverso un post, apparso sul suo profilo Instagram.

“Sapete che sono stato parecchio male nei giorni scorsi, mi sono messo in isolamento preventivo e ho scoperto di essere positivo al COVID-19.

Detesto rendere pubbliche le mie questioni private ma vi scrivo queste parole in parte per giustificare la mia assenza e non farvi preoccupare più del dovuto e in parte per senso di responsabilità.

Nella percezione comune questo virus attacca solo persone anziane o con patologie pregresse eppure io sono giovane, mi alleno quasi tutti i giorni, e vi garantisco che ci sono stati momenti in cui a fatica mi sono riuscito ad alzare dal letto e in cui perfino respirare bene mi sembrava la cosa più difficile del mondo.

Mi reputo fortunato, ora mi sento molto meglio e spero che per me il peggio sia passato, rimarrò in quarantena finché non sarò negativo.

Vi invito solo a mettere la mascherina e a rispettare le norme igieniche, fatelo per voi e per i vostri familiari.

Vi mando un abbraccio che per ora è meglio sia solo virtuale”.