TORINO- Fernando Llorente, secondo quanto riferito dal Corriere di Napoli, avrebbe messo in stand-by l’operazione che lo avrebbe portato ad accasarsi allo Spezia. Il centravanti spagnolo, infatti, preferisce aspettare gli ultimi giorni prima della chiusura della finestra dei trasferimenti, sperando in una proposta maggiormente allettante. Juventus e Real Sociedad sono le sue destinazioni preferite, con il ritorno a Torino in prima fila.