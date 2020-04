Lippi: “Montero stava andando all’Inter, l’ho chiamato ed è venuto a Torino”

TORINO – Marcello Lippi, storico allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. L’ex tecnico ha rivelato qualche retroscena sui campioni acquistati dalla Juventus con lui in panchina: “Il primo giocatore che ho voluto fortemente è stato Paolo Montero. Lo avevo allenato all’Atalanta, e dopo due anni alla Juve, parlando con i dirigenti dissi che volevo Montero. Loro mi dissero di chiamarlo. Lo chiamai mentre era a Milano e stava andando nella sede dell’Inter. Io gli dissi: ‘Dove vai?’. Lui mi disse: ‘Vado a parlare con l’Inter’. Io gli dissi di non andare, di prendere la macchina e di venire a Torino. E lui venne a Torino. Un altro giocatore che ho voluto fortemente è stato Nedved. Alla trattativa per Buffon e Thuram partecipai anche io, andai anche a Parma. Un altro è stato Camoranesi, perché quando giocammo con il Verona ci aveva fatto impazzire. Ci sono stati tanti giocatori che ho voluto fortemente”.

