Lippi: “La mia Juve dominava il calcio europeo, il valore si misurava a prescindere dai trofei”

TORINO- Ai microfoni di Non è La Radio, Marcello Lippi è tornato a parlare nuovamente degli anni trascorsi sulla panchina della Juve: “In bianconero ho giocato quattro finali di Champions League, di cui tre consecutive a fine anni ’90. Quelle formazioni erano tutte molto forti, il loro valore si poteva misurare a prescindere dalle vittorie conseguite. Dominavamo il calcio europeo, essendo capaci di vincere lo scudetto e allo stesso tempo di arrivare in finale di Champions. Poi una finale si può anche perdere, ma non va dimenticato il cammino che c’è stato per arrivare fin lì”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<