Lippi: “Il gioco di Sarri ancora in fase di completamento, Ronaldo è un fuoriclasse assoluto”

TORINO- Marcello Lippi, ai microfoni di Tuttosport, ha concesso un’intervista parlando di Juventus: “La squadra di Sarri ha un gioco. Magari, prima che venisse interrotta la stagione, era ancora in fase di completamento, ma contro l’Inter ho visto un’organizzazione che potrà sicuramente tornare utile in futuro. La Lazio, però, non va sottovalutata. Quest’anno gioca bene ed è gasata da quanto fatto, oltre a poter contare sul capocannoniere del campionato. Ronaldo? Ho allenato grandi giocatori e ho visto che, sul campo, non trascurano mai nulla. Sono i più applicati e hanno la forza di trascinare anche i loro compagni. Cristiano è un fuoriclasse assoluto, anche per il suo modo di allenarsi”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<