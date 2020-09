Lippi: “Curioso di vedere la Juve di Pirlo, diamogli però il tempo di lavorare”

TORINO- Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Marcello Lippi ha parlato della Juventus, che domani esordirà in campionato contro la Sampdoria: “Mi incuriosisce molto e aspetto con impazienza la partita con la Samp. Mi chiedo come giocherà la squadra, ma conoscendo Pirlo penso applicherà un gioco fatto di dominio e recupero palla immediato. Molti al giorno d’oggi lavorano su quest’aspetto: una volta persa palla si cerca di riconquistarla immediatamente con aggressività. Lo facevo anche io proprio perchè non sopportavo chi, una volta perso il pallino del gioco, tornava subito in difesa. Diamogli tempo comunque per lasciarlo lavorare”.