Lingaard: “Ronaldo ha raggiunto risultati notevoli, è il Michael Jordan del calcio”

TORINO- Ai microfoni di Sky Sports UK, l’attaccante del Manchester United Jesse Lingaard ha parlato di Cristiano Ronaldo: “Ha raggiunto risultati notevoli in carriera, giocando per club importanti e vincendo numerosi trofei. Parliamo di un’icona dello sport, il Michael Jordan del calcio. Quando arrivò allo United avevo 11 o 12 anni. Quando l’ho visto la prima volta era più giovane e più esile di ora. Abbiamo giocato contro in diverse occasioni. Ha sempre mostrato qualità incredibili”.

