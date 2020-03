L’Europeo del 2021 si chiamerà comunque Euro2020

TORINO – I campionati europei, in programma per il prossimo giugno, sono stati rinviati all’estate del prossimo anno a causa dell’emergenza Coronavirus. L’UEFA ha deciso di rinviare la rassegna continentale per permettere la ripresa e la conclusione dei campionati nazionali. Ma la stessa federazione europea ha deciso che l’Europeo del prossimo anno si chiamerà comunque Euro2020. Ciò suggerisce che la competizione successiva avverrà comunque nel 2024, senza cambiare la cadenza quadriennale dello svolgimento dei campionati europei.