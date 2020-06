Leonardo, parole d’amore per Icardi: “Non ci sono molti attaccanti come lui in giro”

TORINO- Ai microfoni del Journal du Dimanche, il ds del Psg Leonardo ha parlato di Mauro Icardi: “Abbiamo deciso di prenderlo a titolo definitivo perchè dovevamo esercitare l’opzione di riscatto prima della fine di maggio. Magari non era il momento giusto, visto quello che è successo negli ultimi mesi, ma alla fine abbiamo preso un grande attaccante di 27 anni. Come lui, in giro, non ce ne sono molti”. Appare sempre più improbabile, quindi, un passaggio dell’ex Inter alla Juventus.

