TORINO- Ai microfoni di Sky Sport, Nicola Legrottaglie ha parlato dell’attacco della Juventus: “Dybala più gioca e più negli anni diventa un elemento fondamentale. La soluzione migliore per l’attacco bianconero sarebbe schierare l’argentino con Ronaldo e un’altra punta. La squadra è ancora in fase di ristrutturazione perchè ci sono stati tanti innesti e in più è arrivato un nuovo allenatore”.