Le parole di Szczesny su Andrea Pirlo: “Con lui ci si diverte tanto”

TORINO – Buone notizie giungono dall’ambiente Juve. Uno dei leader della squadra, infatti, ha parlato molto bene di Andrea Pirlo, il nuovo tecnico bianconero, alla sua prima esperienza in panchina. Il giocatore in questione è il portiere polacco Wojciech Szczęsny, che ai microfoni di Sky Sport ha rilasciato queste dichiarazioni sul suo allenatore: “Con lui ci si diverte molto; vuole sempre che teniamo in mano la partita con il possesso palla e il palleggio e, per questo, il gioco è divertente. Per noi è importante trovare un giusto equilibrio, con cui poter portare a casa buoni risultati: ce la faremo. I primi giorni in panchina ha iniziato con molta energia e noi cerchiamo di preparare questa stagione nel miglior modo possibile​“.