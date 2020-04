L’Atletico Madrid punta Bernardeschi

TORINO – Il futuro di Federico Bernardeschi potrebbe essere lontano dalla Juventus. L’ex viola, stando a quanto riferiscono i media spagnoli, sarebbe finito nel mirino dell’Atletico Madrid. Il numero 33, dopo aver riscosso l’apprezzamento di Eric Abidal e del Barcellona, sarebbe dunque seguito anche dai colchoneros. Durante il mercato di gennaio si era parlato di Bernardeschi anche in ottica Milan, dunque gli estimatori del giocatore non mancano, e non è detto che durante la prossima sessione non possa arrivare un’offerta che possa far vacillare la dirigenza bianconera.

