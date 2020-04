L’appello di Szczesny: “Se uscite mettete la mascherina”

TORINO- L’emergenza Coronavirus continua e l’Italia, come il resto del mondo, sta cercando di sopperire al meglio per evitare maggiori problemi. Continuano, quindi, gli appelli verso i cittadini su come comportarsi in questa situazione. C’è chi, come Wojciech Szczesny, sfuttando la sua popolarità, vuol far passare questi messaggi. Il portiere, nel suo ultimo post sui social, ha invitato tutti a restare a casa ma, se è proprio necessario uscirne, ad essere muniti di mascherina: