Lapo fa gli auguri a Renato Zero: “Quando la mia vita era appesa ad un filo, mi svegliai grazie a una tua lettera”

TORINO – Lapo Elkann ha postato in questi istanti un tweet sul suo account social, in occasione dei 70 anni di Renato Zero, dove ha voluto recapitargli delle toccanti parole di affetto, oltre che di augurio.

“Anni fa quando la mia vita era appesa ad un filo al risveglio trovai una lettera di un uomo che non avevo mai visto, ma che mi parlava di Fede e Amore come un Amico di una Vita. Una lettera che conservo nel ❤️. Una lettera di una persona straordinaria. Tanti auguri #RenatoZero