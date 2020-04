Lapo Elkann: “Orgogliosi dei numeri di “Never Give Up”. Juve? Mi manca il calcio, ma in questo momento bisogna pensare ad altro”

TORINO- La Juventus e il suo progetto “Never Give Up”. Questi gli argomenti che Lapo Elkann ha toccato nella sua intervista a Radio Sportiva: “Il progetto, in collaborazione con la Croce Rossa, nasce per supportare le famiglie bisognose di Italia e Portogallo in questo difficile momento. Abbiamo raccolto 900.000 euro e 10 tonnellate di generi alimentari e questi numeri sono motivo di grande orgoglio. Probabilmente allargheremo il tutto anche alla Spagna, perchè uniti possiamo vincere. Calcio? Mi manca molto la Juve, ma anche la Ferrari. In questo momento la fede calcistica va però messa da parte per il bene dell’Italia, che va aiutata a rialzarsi”.

