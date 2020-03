Lapo contro Lotito: “Ha una laurea in virologia o in statistica?”

TORINO- Come emerso negli ultimi giorni, ci sono state diverse divergenze tra i presidenti di alcuni club di serie A in merito alla ripresa degli allenamenti. In particolare, come riportato da Tuttosport, ci sarebbe stato uno scambio di battute tra Andrea Agnelli e Claudio Lotito, con quest’ultimo desideroso di riprendere al più presto i lavori. In favore del presidente della Juventus, con un tweet, è intervenuto il cugino Lapo Elkann: “Lotito….ha una laurea in virologia o in statistica??? Ci illumini. Nel mentre le ricordo che l’ottimista spesso non è altro che un pessimista male informato”:

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<