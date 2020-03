TORINO – Paulo Dybala e la sua compagna, Oriana Sabatini, sono risultati positivi al Coronavirus. Gli argentini versano in buona condizione e sembrerebbero essere lontani da ogni pericolo, ma non mancano i messaggi di affetto di compagni e tifosi. Non manca nemmeno l’augurio di Lapo Elkann, che su Twitter ha scritto: “Caro Dybala, Sono Molto Vicino a Te e Tua Moglie Forza Forza e Un Grandissimo abbraccio Virtuale ad entrambi​”.