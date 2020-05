Lampard scarica Kanté? La Juve ci pensa

TORINO – Non sembrerebbe essere l’obiettivo primario della Juventus, ma quando un profilo del livello di N’Golo Kanté si affaccia sul mercato è impossibile non pensarci. Secondo Mundo Deportivo, Frank Lampard sarebbe pronto a sacrificare il francese per rimpiazzarlo con il giovane Glen Rice del West Ham. Se ciò dovesse avvenire, i top club europei come la Juventus tenterebbero l’assalto al campione del mondo. Anche se da Londra fanno sapere che non sarà certo un’operazione facile: Abramovich chiederà almeno 80 milioni di euro per quello che oggi è il miglior incontrista del pianeta.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<