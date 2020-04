La richiesta di Sarri: vuole Mertens a Torino

TORINO- La Juventus è sempre in cerca di possibili volti nuovi per il proprio attacco, che nei prossimi mesi potrebbe subire una rivoluzione. L’ultima richiesta di Maurizio Sarri, stando a quanto riferito da Sportmediaset, sarebbe quella di portare in bianconero Dries Mertens, suo grande pupillo vicino alla scadenza di contratto con il Napoli. Sul belga, che non ha ancora raggiunto l’accordo per il rinnovo, è però forte la concorrenza dell’Inter.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<