La quarantena di CR7 a Madeira

TORINO – Cristiano Ronaldo, come molti altri calciatori, sta vivendo questo periodo difficile nel suo paese d’origine, precisamente sulla sua isola d’origine. Subito dopo l’ultima gara, Juventus-Inter, CR7 si era spostato a Madeira per assistere alla madre Dolores, colpita da un ictus qualche giorno prima. L’escalation dell’emergenza Coronavirus ha costretto Cristiano e famiglia a rimanere sull’isola. La Gazzetta dello Sport oggi ha fornito qualche dettaglio sulla vita del fenomeno portoghese in quarantena, per cui si era parlato addirittura di una apertura straordinaria dello stadio del Nacional per permettere a lui e Cristiano jr. di fare qualche tiro con il pallone. Ipotesi subito smentita, con CR7 che ha abbandonato la sua abitazione soltanto per qualche breve passeggiata in compagnia di Georgina, e ha regalato alcuni respiratori all’ospedale di Funchal.

