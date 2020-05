La Juventus tira la cinghia

TORINO – La Juventus del post CR7 è apparsa leggermente più spendacciona di quella degli anni precedenti. Diverse scelte in sede di stipulazione o rinnovo dei contratti hanno fatto discutere. Stando a La Gazzetta dello Sport, questo non dovrebbe più succedere. La Juventus starebbe infatti puntando a fermare le “spese pazze”, cercando di elargire qualche milione in meno ai prossimi acquisti. Ovviamente potrebbe esserci spazio per qualche eccezione, ma solo in caso di nuovi arrivi davvero eccellenti. Il caso Rabiot ha dato modo di ragionare su alcune scelte avventate, che potrebbero non ripetersi.