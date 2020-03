TORINO – Dopo i ripetuti crolli, dovuti alla sconfitta col Lione prima, e all’emergenza Coronavirus poi, il titolo della Juventus comincia a riprendere punti in borsa. 6,63% l’aumento del valore delle azioni nella giornata di oggi. Il titolo della Juventus, così come tutta la borsa italiana, sembra in ripresa rispetto al trend delle ultime settimane.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<