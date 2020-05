La Juventus conferma: Dybala è guarito dal Coronavirus

TORINO – Dopo giorni di incertezza e diverse voci, l’esito dell’ultimo tampone a cui si è sottoposto Paulo Dybala ha chiarito la guarigione dell’argentino dal Coronavirus. La Juventus, tramite il proprio sito ufficiale, comunica: “Paulo Dybala ha effettuato, come da protocollo, il doppio controllo con test diagnostici (tamponi) per il coronavirus-Covid 19. Gli esami hanno dato esito negativo. Il giocatore è pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento domiciliare”.