La Juve torna su Kaio Jorge

TORINO – La Juventus continua a pensare all’attacco, con l’interesse sempre vivo per il brasiliano Kaio Jorge.

Il calciatore del Santos piace molto alla dirigenza bianconera, come confermato da Gazeta Esportiva, che parla di come la squadra brasiliana sia disposta a diminuire le pretese iniziali: dai 30 milioni chiesti due mesi fa, ora il ragazzo potrebbe andare via per la metà, visto che la squadra brasiliana deve far quadrare i suoi conti.

