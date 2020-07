La Juve si frega le mani: Kulusevski è già da record

TORINO- La rete messa a segno da Dejan Kulusevski nella sfida di ieri tra Parma e Atalanta non è bastata agli emiliani ad evitare il ko, ma è stata comunque importante per il futuro juventino. Come spiegato da OptaPaolo, infatti, il 2000 svedese, realizzando il suo decimo gol di questo campionato, ha stabilito un record. Era dal 2013, dai tempi di Lamela e Icardi, che un giocatore di meno di 21 anni non arrivava in doppia cifra in Serie A in una singola stagione.

