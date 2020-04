La Juve sfida il Napoli per Dani Ceballos

TORINO – La Juventus è sempre molto attiva sul mercato dei giovani talenti. Tra i tanti gioielli seguiti dalla Vecchia Signora c’è anche Dani Ceballos, centrocampista del Real Madrid attualmente in prestito all’Arsenal. A riferirlo è Mundo Deportivo, che parla anche di un interesse del Napoli. Bianconeri e azzurri potrebbero dunque arrivare a sfidarsi in estate per strappare Dani Ceballos alla Casa Blanca, dove difficilmente troverà spazio anche nella prossima stagione.

