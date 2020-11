La Juve ricorda Umberto Agnelli e i tifosi lo omaggiano sui social: “Tanti auguri Presidente, sarai sempre nei nostri cuori”

TORINO – Quella di oggi è una data leggendaria in casa Juve, senza ombra di dubbio la piu importante della storia del club. Già, perche l’1 novembre del 1897, nasceva proprio la Vecchia Signora, fondata da un gruppo di studenti del liceo classico Massimo D’Azeglio. Ma questo giorno, nell’ambiente bianconero passerà alla storia anche per aver dato luce ad una figura di primaria importanza, quando nel 1934 nasceva proprio Umberto Agnelli, il Presidente per eccellenza (Insieme all’Avvocato Gianni) di questa società. Oggi, i bianconeri ne hanno voluto omaggiare il suo ricordo, attraverso un post sul proprio profilo ufficiale che, cita così: “Il 1 novembre 1934 nasceva Umberto Agnelli”. Immediata la reazione dei tifosi, i quali non hanno potuto far altro che unirsi agli auguri della loro squadra del cuore, serbandone la memoria con commenti del tipo: “Hai creato un impero. Auguri Presidente”, oppure: “Buon compleanno Presidente, ci manchi”, fino al più gettonato: “Tanti auguri Presidente, sarai sempre nei nostri cuori”.