La Juve punta gli italiani

TORINO – Negli ultimi anni la Juventus ha cambiato faccia, lasciando sempre più spazio a talenti stranieri e sempre meno a quelli nostrani. In un momento di crisi, anche dal punto di vista tecnico, del calcio italiano è normale che le società di altissimo livello puntino su giocatori in grado di affrontare le grandi competizioni. E di italiani in grado di giocare a certi livelli ce ne sono meno che in passato. Ma – riferisce la Gazzetta dello Sport – la Juve ne ha individuato qualcuno, con Tonali in pole position, che potrebbe accrescere il numero di giocatori italiani tra i titolari e dare una grossa mano per i successi del futuro.

