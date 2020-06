La Juve pensa a Orsolini

TORINO – La Juventus continua a programmare il futuro sul mercato, con un occhio di riguardo verso i giovani. L’attaccante del Bologna Riccardo Orsolini, ceduto due stagioni fa, é tornato nel mirino dei bianconeri che con i rossoblu hanno una corsia preferenziale: 40 i milioni che chiede la squadra emiliana, con i bianconeri fermi a 25 ma senza l’intenzione di forzare la trattativa. Nel frattempo però il CFO bianconero starebbe lavorando anche ad altre grosse operazioni per il mercato in entrata. Paratici ha deciso, in arrivo ben due colpi in attacco: ecco tutti i nomi! >>>VAI ALLA NOTIZIA

