TORINO – Quella di ieri sera contro il Barcellona è stata la gara numero 200 della Juventus in Champions League. Un traguardo raggiunto da pochissimi club, che però i bianconeri non sono stati in grado di festeggiare con una vittoria. Oltretutto, se di vittoria si fosse trattato, sarebbe stata la numero 100 in Champions League. La Vecchia Signora ha dunque sprecato l’occasione di poter festeggiare due traguardi storici al meglio nella stessa serata.