La Juve infiamma la sfida sui social: “E’ una sfida che va oltre il campo. Passato e futuro in un solo gioco”

TORINO – Si contano ormai le ore che ci separano al big match di Champions tra Juventus e Barcellona, con i bianconeri che dovranno fare a meno del loro fuoriclasse assoluto, Cristiano Ronaldo. Anche, senza il portoghese però, la sfida è da quelle che valgono da sole il prezzo del biglietto e ad accendere gli animi ulteriormente, ci ha pensato la Juve stessa, postando un messaggio motivazionale attraverso la pagina Instagram di Live Head (Canale ufficiale della Vecchia Signora).

“Juve-Barcellona è una sfida che va ben oltre il campo. Accattiva la storia e le identità di due città, due comunità e due club che si distinguono per diverse filosofie. Nonostante le differenze, condividono contemporaneamente idee simili che sono espressione della parte piu profonda dell’anima di due delle squadre piu iconiche della storia del calcio. Bianconeri contro Blaugrana. Live Head vs Mes Que Un Club. Una rappresentazione di due stili di vita reali che si impegnano per un continuo miglioramento, preservando ed eccellenza costante. Legacy e tradizione. Passato e futuro in un solo gioco. Un nuovo capitolo da scrivere in questa lunga e balconata storia”. Che dire, Juve-Barca è gia iniziata.