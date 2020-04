La Juve fa un passo verso il Futsal

TORINO – La Juventus continua a fare innovazione nel mondo del calcio. I bianconeri, secondo il portale specializzato nel mondo del calcetto tiroliberoweb.it, hanno ingaggiato Alessio Musti, CT della nazionale italiana di futsal, come consulente per il progetto “Juventus Stadium – ore 15 tutti in formazione”. Questa collaborazione potrebbe essere un primo passo verso una squadra di calcio a 5 in maglia bianconera. Ma attenzione perché in queste ore sono arrivate anche alcune grandissime notizie di mercato in casa bianconera. Pogba e non solo, Paratici fa sul serio: altri due colpi in canna! >>>VAI ALLA NOTIZIA

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<