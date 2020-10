TORINO – Quella di oggi é una data importante per Zlatan Ibrahimovic e per tutto l’ambiente rossonero. Lo svedese infatti compie 39 anni e spera di festeggiarli nel migliore dei modi rientrando in campo il prima possibile. Nel frattempo , in tanti si sono uniti a lui per recapitargli messaggi di auguri. Tra tutti, non poteva mancare anche quello della Juve, sua ex squadra che, ha postato la seguente citazione su Twitter: “Buon compleanno Ibra”.