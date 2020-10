La Juve esalta Morata: “Campionato o Champions che differenza fa?”

TORINO – Si è concluso da poco il match tra Dinamo Kiev e Juventus con la vittoria dei bianconeri per 0-2. Grandissima la prestazione di Alvaro Morata che, dopo aver segnato all’esordio in campionato, trova la prima doppietta stagionale in Champions. Tantissimi gli elogi ricevuti dallo spagnolo al termine del match e tra questi anche quello della Juve stessa che, su Instagram posta una foto del centroavanti e scrive: “In campionato o in Champions che differenza fa?”. I tifosi juventini si augurano vivamente che ‘El Canterano’ possa continuare a regalare notti come queste.