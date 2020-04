La Juve blinda Demiral

TORINO – La stagione si è interrotta a causa dell’emergenza Coronavirus, ma per Merih Demiral era già terminata da qualche mese. Il grave infortunio riportato all’Olimpico lo ha costretto ad un lungo stop, ma nonostante questo la Juventus non sembra avere dubbi sul suo futuro. I bianconeri – riferisce Goal.com – starebbero pensando di respingere al mittente le offerte che arriveranno nei prossimi mesi, decisi a blindare il turco per continuare a puntare sulla sua crescita per il futuro.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<