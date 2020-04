Kurzawa, ora il Barcellona è la prima scelta

TORINO- Nel mirino della Juventus c’è sempre il rafforzamento delle fasce difensive, specialmente quella sinistra, che al momento conta il solo Alex Sandro. Tra i tanti nomi sul taccuino c’è sempre quello di Kurzawa, che a meno di sorprese si svincolerà a parametro zero dal Psg nel prossimo mese di giugno. Come riportato dal quotidiano spagnolo Sport, a differenze degli scorsi mesi, però, ora nei pensieri del laterale francese ci sarebbe in primis il Barcellona.

