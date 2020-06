Kumbulla, Lazio in vantaggio sulla concorrenza

TORINO- Tra i protagonisti della fin qui ottima stagione del Verona c’è Marash Kumbulla, che nonostante la giovane età è diventato una colonna della difesa scaligera. La Juventus, così come l’Inter, si è già mossa per portare il classe 2000 tra le proprie file, ma al momento è la Lazio la squadra in vantaggio su tutte le altre. Come riportato dal Corriere dello Sport, gli ottimi rapporti tra i presidenti dei due club, Setti e Lotito, potrebbero favorire la trattativa.

