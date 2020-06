Kumbulla, Inter non spaventata dalla concorrenza della Juve

TORINO- È guerra aperta tra Inter e Juve per Marash Kumbulla, giovane centrale rivelazione di questa stagione con la maglia del Verona. Le notizie di ieri davano il club bianconero in vantaggio, pronto a chiudere sulla base di 22 milioni di euro più l’inserimento dei cartellini di alcuni giovani. Stando a quanto riportato da Sportmediaset, invece, il club nerazzurro sarebbe convinto di essere saldamente in testa, forte del gradimento del giovane difensore albanese.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<