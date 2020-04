Kulusevski si allena e scalpita: ecco a chi ruberà il posto

TORINO – Un acquisto di gennaio che diventa decisivo l’anno dopo? Non sarebbe la prima volta. Dejan Kulusevski sarà bianconero a partire dal termine di questa stagione, e attualmente è tra i pochi calciatori a potersi allenare. Lo svedese – riferisce Tuttosport – si sta preparando per il ritorno in campo insieme al Brommapojkarna, deciso a chiudere al meglio con il Parma per poi iniziare la sua avventura in maglia bianconera. Per lui la Juve ha mosso cifre da non sottovalutare, dunque non è detto che non possa far saltare il posto di qualche big della rosa attuale. Al netto delle cessioni estive, l’arrivo dello svedese potrebbe far cambiare faccia alla Juventus grazie alla capacità di ricoprire più ruoli. Trequartista, esterno d’attacco o mezz’ala, Kulusevski mette a rischio le posizioni di Douglas Costa e Bernardeschi, con qualche insidia anche per Aaron Ramsey, che in Inghilterra inseriscono tra i sacrificabili per Pogba.

