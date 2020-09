Kulusevski: “Serata fantastica, Pirlo ha molta fiducia in noi. Sono fortunato a giocare con Ronaldo”

TORINO- Dopo il successo sulla Samp, Dejan Kulusevski ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Serata fantastica, non è stato facile, ma sono anche riuscito a fare gol. Meglio averlo segnato oggi, così non diventerà un’ossessione. Mi aspetto tanto, ci divertiamo, lavoriamo molto e vogliamo vincere sempre. Oggi abbiamo fatto bene, ma possiamo fare meglio. Pirlo? Molto tranquillo, crede molto nei suoi giocatori e per questo è più facile giocare. Ronaldo? Cristiano è fantastico, da lui imparo molto e sono fortunato a giocare con lui. Vuole sempre di più e questo mi spinge ad andare ancora più forte”.