Kulusevski: “Ronaldo uno degli avversari più forti affrontati, Ibra è un idolo. Mio ruolo? Se dovessi rispondere direi…”

TORINO- Dejan Kulusevski, futuro calciatore della Juventus, ha concesso un’intervista tramite una diretta Instagram al canale “Gli Autogol”: “Trascorro le mie giornate leggendo, cucinando e seguendo il basket. Cibo preferito? Pasta con le polpette. Quelle dell’Ikea, poi, sono davvero devastanti. Gol più bello? Il primo in serie A, è stato quello che mi ha emozionato di più. Non bello da vedere perchè era a porta vuota, ma era importante. Ilicic è il calciatore più forte con cui ho giocato, non si discute e c’è molto da imparare da lui. Degli avversari affrontati dico Cristiano Ronaldo, ma anche Douglas Costa che quando ha la palla va ad una velocità doppia. Idolo? Hazard. Vorrei copiare i suoi movimenti. Ruolo? Decide il mister, ma se chiedi a me ti dico trequartista. Ibra? Ha cambiato la Svezia, spingendo molti altri ragazzi a pensare di poter raggiungere i loro sogni. È un idolo per tutti, ma purtroppo non l’ho mai incontrato. Spero di giocare contro il Milan anche per questo, sarebbe un sogno”.

