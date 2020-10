Kulusevski: “Pirlo non ha paura a puntare sui giovani. Qui giochi se te lo meriti”

TORINO- Dejan Kulusevski, talento classe 2000 alla Juve da quest’anno, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Avere un mister come Pirlo, che non ha paura a puntare sui giovani, è fondamentale. La Juve è una grande squadra, ma qui non giochi per l’età, quanto più per quello che dimostri in allenamento. Tu sai che se fai bene puoi giocare. Ci aiutano davvero tanto in tutto, sia durante gli allenamenti che dopo. E questo sia il mister che il suo staff. Ruolo? Dove mi metterà Pirlo io giocherò. Sto trovando gli spazi giusi dove poter stare. Dybala? Qui ci sono tanti giocatori forti. La concorrenza mi spinge a dare di più per meritarmi un posto da titolare. Poi non si può giocare sempre, ma quando lo si fa si deve dare il meglio. Difficoltà? Ci sono per tutti, non è facile per nessuno in questo momento. Però bisogna vedere le cose positive. Ad esempio adesso conosco i miei compagni ed il mio mister molto meglio, facciamo gruppo, puoi allenarti quando vuoi, magari due volte al giorno. Tra poco spero che possiamo tornare a casa e vedere i nostri cari”.