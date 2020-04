Kulusevski, parla l’agente: “Si allena con costanza per recuperare la forma migliore”

TORINO- Intervistato da Radio Sportiva, il procuratore Stefano Sem, che cura gli interessi del futuro juventino Dejan Kulusevski, ha parlato di come sta trascorrendo questi giorni il talentuoso centrocampista: “Dopo la quarantena in Italia ha deciso di tornare in Svezia. Ha avuto la possibilità di rivedere amici e famiglia, perchè lì ci sono delle limitazioni diverse rispetto all’Italia. Si sta allenando molto, approfittando di questo momento per riprendersi da alcuni fastidi che lo avevano tormentato negli scorsi mesi”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<