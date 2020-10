TORINO- Brutto episodio capitato in casa Kulusevski nel pomeriggio. Come riportato da Sky Sport, mentre si recava in macchina alla Continassa a prendere il figlio, il papà dell’esterno svedese è stato coinvolto in un incidente stradale. Fortunatamente l’uomo è rimasto illeso, cavandosela solo con un grande spavento. Dopodichè, padre e figlio hanno fatto ritorno a casa con un taxi.