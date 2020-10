Kulusevski, il padre coinvolto in un incidente d’auto alla Continassa

TORINO – Nella giornata di ieri la Juventus ha svolto la classica seduta di allenamento per preparare al meglio la sfida contro il Verona. Allenamento che però è terminato con qualche attimo di panico e di tensione dalle parti della Continassa, dove il padre del calciatore Dejan Kulusevski, è stato coinvolto in un incidente d’auto. Impatto che si è verificato a pochi passi dal Training Center (quartier generale della Vecchia Signora), ma che per fortuna lo ha visto uscire illeso, non coinvolgendo nessun altro. Padre e figlio sono poi tornati a casa in taxi al termine dell’episodio accaduto.