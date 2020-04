Kulusevski, il Coronavirus fa slittare il ritorno a Torino

TORINO- Dejan Kulusevski, acquistato ufficialmente della Juventus durante la scorsa finestra dei trasferimenti invernale, rimarrà al Parma fino al termine di questa stagione, che si protrarrà oltre il 30 giugno. A riferirlo è l’edizione odierna di Tuttosport. Il giocatore svedese, in segno di riconoscenza, non vorrebbe lasciare il club a luglio, mentre la Juventus, dal canto suo, non vorrebbe rovinare i rapporti con la società emiliana. Ecco perchè, il suo ritorno a Torino, slitterà ancora di qualche mese.

