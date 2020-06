Kulusevski, decisione presa: resterà a Parma fino a fine stagione

TORINO- L’emergenza Coronavirus ha stravolto il mondo del calcio, prolungando la stagione oltre il termine di scadenza dei prestiti dei giocatori. Juve direttamente coinvolta in questa situazione, visto il prestito di Kulusevski al Parma. Come riportato da Tuttosport, a conferma delle dichiarazioni dei dirigenti gialloblù negli scorsi giorni, il talento svedese avrebbe deciso di restare in Emilia fino al termine della stagione.

