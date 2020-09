TORINO- Alla sua prima presenza ufficiale con la Juventus Dejan Kulusevski ha impiegato soltanto 12 minuti per andare in gol, sbloccando la partita contro la Sampdoria. Il numero 44 svedese ha così raggiunto quota 11 totali realizzazioni in Serie A, tagliando un traguardo. Come riportato da OptaPaolo, l’ex Parma e con Moise Kean il solo millennial ad aver toccato questa cifra di reti nel massimo campionato italiano.